Bardy melodies & mixologie Hôtel Mercure Angoulême vendredi 19 septembre 2025.
Hôtel Mercure 1 place des Halles Angoulême Charente
Début : 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19 22:00:00
2025-09-19
Plongez dans une soirée enivrante avec Elo Music et où élégance musicale et mixologie se rencontrent.
Hôtel Mercure 1 place des Halles Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 47 95 h1213@accor.com
English :
Immerse yourself in an intoxicating evening with Elo Music, where musical elegance meets mixology.
German :
Tauchen Sie ein in einen berauschenden Abend mit Elo Music und wo musikalische Eleganz und Mixologie aufeinandertreffen.
Italiano :
Tuffatevi in una serata inebriante con Elo Music, dove l’eleganza musicale incontra la mixology.
Espanol :
Sumérjase en una noche embriagadora con Elo Music, donde la elegancia musical se une a la mixología.
