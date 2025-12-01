BAREFOOT CONCERT D’ÉLÈVES LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

BAREFOOT CONCERT D’ÉLÈVES

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19 00:00:00

2025-12-19

Soirée Guitare (et autres trucs à cordes)

Tous.tes les musiciens.nes de cette soirée seront encadré.es par Barefoot Music, l’école de musique installée chez 3PA à Lahage et dirigée par Cyril Martinie. Professeur de guitare depuis plus de 20 ans, il a créé Barefoot Music en 2024 suite à la fermeture de l’école de musique de Rieumes. Musicien professionnel depuis presque 40 ans, Cyril joue actuellement dans le groupe Moïra (métal progressif Toulouse) et il enseigne à Lahage et Fonsorbes.

OAK est un orchestre acoustique qui existe depuis 2020. Une dizaine de guitaristes accompagnés par une percussion joueront des chansons pop/rock spécialement arrangées en mode instrumental (sans les paroles) à vous de les reconnaître ! Vous entendrez The Eagle, Pink Floyd, The Cranberries, Coldplay, U2, The Cure, Radiohead, Marley, Clapton, Bowie, Nirvana, The Beatles, The Pixies, Metallica, etc.

ELM est le groupe de rock de Barefoot Music avec des basses et des guitares électriques accompagnées par une batterie. Il joue des morceaux de rock/metal arrangés en version instrumentale (toujours sans paroles!) saurez-vous retrouver les titres de Metallica, Hendrix, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Muse, The Beatles, etc.

En bonus, les élèves présenteront les morceaux qu’ils auront appris depuis la rentrée de septembre youpi ! .

English :

Guitar evening (and other stringed stuff)

German :

Abend Gitarre (und andere Saitensachen)

Italiano :

Serata chitarra (e altre cose a corde)

Espanol :

Tarde de guitarra (y otras cosas de cuerda)

