Baribulles Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Château-Gontier-sur-Mayenne
Baribulles Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Château-Gontier-sur-Mayenne lundi 20 octobre 2025.
Baribulles
Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 18:30:00
fin : 2025-10-20 18:50:00
Date(s) :
2025-10-20
Collectif A l’envers
Le saxophoniste Ronan le Gouriérec invite les tout-petits à une exploration musicale ludique et sensorielle. Rythmes, sons, souffles sont au service d’un bestiaire imaginaire plein de surprises. Un premier concert à savourer dès 3 mois !
Issu de la musique traditionnelle bretonne, Ronan Le Gouriérec n’a pas longtemps résisté aux appels du pied du jazz et des musiques improvisées.
Avec Baribulles, il s’interroge sur tous ces éléments de son saxophone baryton Une anche, des z’anches, un bocal, des bocaux, un bec, un gros bidule doré, des touches… Tout ce matériel semble être une petite provocation à l’expérimentation sonore. Le jeu de découverte et d’assemblage commence et les bulles musicales apparaissent. Des petites qui claquètent, des grosses qui barrissent, des moyennes qui éclatent et d’autres qui chantent. Baribulles est un espace ouvert à partager avec les plus petits, un temps suspendu d’écoute et de découverte de la riche matière sonore que nous propose Ronan Le Gouriérec avec son instrument.
Aire de jeunesse(s) #5
lundi 20 octobre 2025 10h00
Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Cole
lundi 20 octobre 2025 11h00
Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Cole
lundi 20 octobre 2025 18h30
Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Cole
3 mois > 6 ans
durée 20 min
tarif unique 6€
La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.
Merci de nous contacter
02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .
Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
English :
Collectif A l’envers
German :
Kollektiv A l’envers
Italiano :
Collettivo A l’envers
Espanol :
Colectivo A l’envers
L’événement Baribulles Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-09-15 par SUD MAYENNE