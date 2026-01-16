Barionnette Brexit, Baby ! Charleville-Mézières

Barionnette Brexit, Baby !

Et si une étudiante anglaise cherchait le moyen de rester dans l’Union européenne après le Brexit ? Et si elle avait un bébé ? Et si le bébé lui demandait Pourquoi je suis là ? Quand la grande Histoire rencontre les petites decisions…Une fable politique et clownesque, une comédie absurde sur un sujet toujours brûlant d’actualité. Un spectacle joué en bar, pour une muppet et une comédienne fraîchement diplômée du Master Marionnette de Mons.

English :

What if an English student was looking for a way to stay in the European Union after Brexit? What if she had a baby? And what if the baby asked her: Why am I here? When great history meets small decisions… A political and clownish fable, an absurd comedy on a subject that’s still very topical. A show performed in a bar, for a muppet and an actress freshly graduated from the Master Marionnette program in Mons.

