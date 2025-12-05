Barionnette Charleville-Mézières

Barionnette

Café le vert d’eau 26, rue de Flandre Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Premier Barionnette des étudiant·es de la 14e promotion de l’ESNAMVincenzo, la princesse et la lunepar Klara van RooyenMarionnette à gaine10 min.Madame Reymondpar Nayara Martins Soares et Lucile SeilazMarionnette portée, mais pas que5-10 min.Une fille en orpar Laïs Argis et Isa Dehostinguethéâtre d’objet, d’après le texte de Sébastien David Une fille en or 10 min.

Café le vert d’eau 26, rue de Flandre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 72 50

English :

Premier Barionnette by students in ESNAM?s 14th graduating classVincenzo, la princesse et la luneby Klara van RooyenSheath puppetry10 min.Madame Reymondby Nayara Martins Soares and Lucile SeilazSheath puppetry, but not only5-10 min.Une fille en orby Laïs Argis and Isa Dehostinguobject theater, based on Sébastien David?s text Une fille en or 10 min.

German :

Premier Barionnette des 14. Jahrgangs der ESNAMVincenzo, la princesse et la lunepar Klara van RooyenMarionnette à gaine10 min.Madame Reymondpar Nayara Martins Soares et Lucile SeilazMarionnette portée, mais pas que5-10 min.Une fille en orpar Laïs Argis et Isa Dehostinguethéâtre d’objet, d’après le texte de Sébastien David Une fille en or 10 min.

Italiano :

Premier Barionnette degli studenti della 14a classe dell’ESNAMVincenzo, la principessa e la luna di Klara van RooyenPupazzo di guaina10 min.Madame Reymonddi Nayara Martins Soares e Lucile SeilazPupazzo di guaina, ma non solo5-10 min.Une fille en ordi Laïs Argis e Isa Dehostinguobject theatre, basato sul testo di Sébastien David Une fille en or 10 min.

Espanol :

Premier Barionnette por los alumnos de la 14ª promoción de la ESNAMVincenzo, la princesa y la luna por Klara van RooyenTíteres de vaina10 min.Madame Reymond por Nayara Martins Soares y Lucile SeilazTíteres de vaina, pero no sólo5-10 min.Une fille en or por Laïs Argis e Isa Dehostingu teatro de objetos, basado en el texto de Sébastien David Une fille en or 10 min.

