Barionnette La came isole Charleville-Mézières

Barionnette La came isole

Le Palais , place de Nevers Charleville-Mézières Ardennes

Dans une chambre d’hôpital, une jeune femme essaie de tuer le temps pour rester en vie. La came isole est un duo pour muppet et marionnettiste, un chemin vers la guérison, un petit bout d’histoire qui se fait habituellement à l’abri des regards. Entrée libre, dès 10 ans.

Le Palais , place de Nevers Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 72 50

In a hospital room, a young woman tries to kill time to stay alive. La cam isole is a duet for muppet and puppeteer, a path to recovery, a little piece of history that usually takes place out of sight. Free admission, ages 10 and up.

