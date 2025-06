Barionnette Les douze tâches d’Hercule – Charleville-Mézières 20 juin 2025 07:00

Ardennes

Barionnette Les douze tâches d’Hercule La plaque tournante 8 rue Baron-Quinart Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Imaginons Et si Hercule, demi dieu fils de Zeus, guerrier redoutable, avait comme défi douze terribles tâches ménagères. Sera t-il capable de les accomplir?Tout publicDurée 20 minutesThéâtre d’objetsAccès libre

La plaque tournante 8 rue Baron-Quinart

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 72 50

English :

Imagine: What if Hercules, half-god son of Zeus and fearsome warrior, was given twelve terrible household chores to complete? Will he be able to accomplish them? All audiencesLength 20 minutesObject theaterFree admission

German :

Stellen wir uns vor: Was wäre, wenn Herkules, der Halbgott, Sohn des Zeus und gefürchteter Krieger, zwölf schreckliche Hausarbeiten zu erledigen hätte? Würde er sie bewältigen können? Für alle AltersgruppenDauer 20 MinutenObjekttheaterFreier Zugang

Italiano :

Immaginate: cosa succederebbe se a Ercole, semidio figlio di Zeus e temibile guerriero, venissero affidate dodici terribili faccende domestiche: sarebbe in grado di svolgerle? Per tutti i pubbliciDurata 20 minutiTeatro dell’oggettoIngresso libero

Espanol :

Imagínate: ¿Qué pasaría si a Hércules, medio dios hijo de Zeus y temible guerrero, le dieran doce terribles tareas domésticas para completar? ¿Sería capaz de hacerlas? Todos los públicosDuración 20 minutosTeatro objetoEntrada gratuita

L’événement Barionnette Les douze tâches d’Hercule Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-06-10 par Ardennes Tourisme