Barj’Comedy Club – Chartres, 21 mai 2025 20:00, Chartres.

Eure-et-Loir

Barj’Comedy Club 10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 23 – 23 – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-21 20:00:00

fin : 2025-05-21 21:00:00

Date(s) :

2025-05-21

Le Barj’Comedy Club vous donne rendez-vous chaque mois sur la scène du OFF à Chartres avec 5 artistes différents pour 5 fois plus de rires !

Avec comme maîtresse de cérémonie la talentueuse Caroline Seba. La nouvelle génération d’humoristes débarque et vous assure une heure de show et de fous rires ! 23 .

10 Avenue Jehan de Beauce

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Every month, the Barj-Comedy Club takes to the OFF stage in Chartres with 5 different artists for 5 times as many laughs!

German :

Der Barj?Comedy Club lädt Sie jeden Monat auf die Bühne des OFF in Chartres ein, mit 5 verschiedenen Künstlern für 5 Mal mehr Lachen!

Italiano :

Ogni mese, il Barj Comedy Club sale sul palco OFF di Chartres con 5 artisti diversi per un numero di risate 5 volte superiore!

Espanol :

Cada mes, el Club de la Comedia Barj sube al escenario OFF de Chartres con 5 artistas diferentes para reír 5 veces más

