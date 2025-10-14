Barj’Comedy Club Chartres
Barj’Comedy Club Chartres mardi 14 octobre 2025.
Barj’Comedy Club
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-14 20:30:00
fin : 2025-10-14 21:30:00
Date(s) :
2025-10-14
Le Barj’Comedy Club est devenu le rendez-vous incontournable de l’humour à Chartres depuis maintenant 3 ans.
Chaque mois, 5 humoristes différents, 5 fois plus de rires, et une maîtresse de cérémonie irrésistible Caroline Seba 22 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
The Barj?Comedy Club has been Chartres?s must-see comedy event for 3 years now.
German :
Der Barj?Comedy Club ist seit nunmehr drei Jahren zu einem unumgänglichen Treffpunkt für Humor in Chartres geworden.
Italiano :
Il Barj?Comedy Club è da 3 anni un evento comico da non perdere a Chartres.
Espanol :
Desde hace 3 años, el Club de la Comedia de Barjè es una cita ineludible con la comedia en Chartres.
L’événement Barj’Comedy Club Chartres a été mis à jour le 2025-10-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES