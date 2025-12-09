Barj’Comedy Club Chartres

Barj’Comedy Club

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Début : Mardi 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09 22:00:00

2025-12-09

Le Barj’Comedy Club est devenu le rendez-vous incontournable de l’humour à Chartres depuis maintenant 3 ans.

Chaque mois, 5 humoristes différents, 5 fois plus de rires, et une maîtresse de cérémonie irrésistible Caroline Seba 22 .

English :

The Barj?Comedy Club has been Chartres?s must-see comedy event for 3 years now.

German :

Der Barj?Comedy Club ist seit nunmehr drei Jahren zu einem unumgänglichen Treffpunkt für Humor in Chartres geworden.

Italiano :

Il Barj?Comedy Club è da 3 anni un evento comico da non perdere a Chartres.

Espanol :

Desde hace 3 años, el Club de la Comedia de Barjè es una cita ineludible con la comedia en Chartres.

