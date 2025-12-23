Barj’Comedy Club

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Début : Mardi 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03 22:00:00

2026-02-03

Le Barj’Comedy Club est devenu le rendez-vous incontournable de l’humour à Chartres depuis maintenant 3 ans.

L’agence Sparkling vous apporte le meilleur de l’humour directement à Chartres, sur un plateau totalement Barj’O?! Chaque mois, 5 humoristes différents, 5 fois plus de rires, et une maîtresse de cérémonie irrésistible Caroline Seba 22 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The Barj?Comedy Club has been Chartres?s must-see comedy event for 3 years now.

L’événement Barj’Comedy Club Chartres a été mis à jour le 2025-12-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES