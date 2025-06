Barjots Dunkers Tence 21 juin 2025 19:30

Haute-Loire

Barjots Dunkers Gymnase La Lionchère Tence Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Samedi 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21

Les Barjots Dunkers, équipe internationale de basket acrobatique à 19h30. (12€ et Gratuit 12 ans).

Et à 23h Bal du Basket Club de Tence (5€).

Gymnase La Lionchère

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 26 31 28 bctence@aol.com

English :

Les Barjots Dunkers, international acrobatic basketball team at 7:30pm. (12? and Free for children under 12).

And at 11pm, Tence Basket Club Ball (5?).

German :

Die Barjots Dunkers, ein internationales Akrobatik-Basketballteam, um 19:30 Uhr. (12? und Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren).

Und um 23 Uhr Ball des Basket Club de Tence (5?).

Italiano :

Les Barjots Dunkers, squadra internazionale di basket acrobatico alle 19.30. (12? e gratis per i minori di 12 anni).

Alle 23.00, Tence Basket Club Ball (5?).

Espanol :

Les Barjots Dunkers, equipo internacional de baloncesto acrobático, a las 19.30 h. (12? y gratis para menores de 12 años).

Y a las 23 h, Tence Basket Club Ball (5?).

