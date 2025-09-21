Barlin, c’est géant(s) ! Barlin Barlin

Barlin, c’est géant(s) ! Barlin Barlin dimanche 21 septembre 2025.

Barlin, c’est géant(s) ! Dimanche 21 septembre, 13h30 Barlin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Défilé, musiques et traditions populaires au programme

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les géants font leur grand retour à Barlin pour une seconde édition festive et haute en couleurs !

Organisé par la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, cet événement met à l’honneur une tradition bien vivante du Nord : celle des géants processionnels, figures emblématiques du patrimoine immatériel régional.

Une vingtaine de géants venus de tout le territoire défileront dans le centre-ville, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. L’objectif ? Faire rayonner ce patrimoine vivant, populaire et convivial, au cœur de notre agglomération.

Le programme :

13h30 : ouverture du village des géants (place Roger Salengro)

14h30 : inauguration officielle

15h00 : départ de la parade des géants

16h45 : retour sur la place Roger Salengro pour la grande danse des géants

Barlin Place Roger Salengro Barlin Barlin 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane