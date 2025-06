Barnave aux artistes ! Barnave 28 juin 2025 07:00

Plus de 70 artistes à découvrir dans 20 lieux inédits. Concerts.

plusieurs lieux dans le village

Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 16 61 81

English :

Over 70 artists to discover in 20 new venues. Concerts.

German :

Mehr als 70 Künstler an 20 neuen Orten zu entdecken. Konzerte.

Italiano :

Oltre 70 artisti da scoprire in 20 nuove sedi. Concerti.

Espanol :

Más de 70 artistas por descubrir en 20 salas inéditas. Conciertos.

