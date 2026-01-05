Barocco Tango trio, de Bach à Piazzolla Centre Culturel Edmond Desouches, Lucé, Eure-et-Loir Lucé Samedi 17 janvier, 17h00 20 €, 15 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de vingt-cinq ans

Jean-Sebastien Bach, maître du contrepoint avec un art d’une subtilité sans égal, a marqué l’histoire de la musique. Quant à Astor Piazzolla, il a bouleversé les codes du tango.

Johann-Sebastian Bach, maître du contrepoint avec un art d’une subtilité sans égal, a marqué l’histoire de la musique en apportant à chaque œuvre une précision presque architecturale.

Quant à Astor Piazzolla, il a bouleversé les codes du tango, injectant une nouvelle vie dans cette musique, la rendant à la fois sophistiquée et profondément émouvante.

Malgré les siècles qui les séparent, ces deux génies partagent des points communs notables : l’audace d’innover dans leur art, une capacité à toucher les cœurs et une inventivité qui leur permet de créer des univers sonores uniques…

Dialogue entre le soufflet plaintif et langoureux du bandonéon et les cordes chantantes de la contrebasse et du violoncelle, ce programme vous transportera au rythme trépidant de Bach aussi bien que dans les fièvres allanguies de Piazzolla.

David Louwerse : violoncelle

Guillaume Hodeau : bandonéon

Renaud Bary : contrebasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T19:00:00.000+01:00

1

https://samedismusicaux.fr/billetterie-covoiturage/

Centre Culturel Edmond Desouches, Lucé, Eure-et-Loir rue Jules Ferry, 28110 Lucé Lucé 28110 Eure-et-Loir



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

