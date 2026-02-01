Barochissimo Place Carli Marseille 1er Arrondissement

Barochissimo

Vendredi 13 février 2026 de 19h à 20h30. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 20:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Barochissimo salle Billioud

Cette édition 2026 rend hommage à l’essence du baroque soumise aux multiples influences de chaque pays, chaque région, chaque ville et parfois même chaque cour, à ce fascinant jeu de va-et-vient.

Le projet Barocchissimo a été créé dans le but d’offrir aux élèves l’occasion de se produire en soliste tout en leur permettant d’apprendre à accompagner leurs camarades au sein d’un ensemble, autour d’un répertoire baroque.



Classes de cordes, flûte traversière/piccolo, basse continue



Professeurs: Yves Desmons, Da-Min Kim, Nicholas Van Kuijk, Sarah Colomb, Alain Pélissier, Tiana Ravonimihanta, Odile Gabrielli, Marine Rodallec, Pierre Nentwig, Claire Marzullo et Riho Ishikawa

‍ .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet INSEAMM Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Barochissimo salle Billioud

This 2026 edition pays homage to the essence of Baroque, subject to the multiple influences of each country, each region, each city and sometimes even each court, to this fascinating interplay of comings and goings.

L’événement Barochissimo Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille