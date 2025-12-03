Baron Crâne • Embers SUPERSONIC Paris

BARON CRÂNE (22h30)

(Heavy prog psych – Paris, FR)

Baron Crâne possède depuis 2014 une inclination certaine pour l’itinérance sonore. En l’espace de quatre albums, le trio a su perpétuellement se renouveler en associant heavy rock, jazz fusion et toutes les esthétiques qu’il trouvait bon d’explorer. Avec Commotions puis Les Beaux Jours, Baron Crâne consacre sa maîtrise d’un rock instrumental puissant et méticuleux. Sur scène, en France et à travers l’Europe, tous les trois délivrent un intense spectacle où jaillit avec joie et fracas le plaisir manifeste du trio à célébrer en live leurs morceaux cathartiques.

Les 3 influences : Them Crooked Vultures, Rage Against The Machine, The Mars Volta

https://baroncrane.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/c/BaronCr%C3%A2ne

EMBERS (20h30)

(Alt rock – Paris, FR)

EMBERS est un groupe de « New Rock Metal » porté par le duo Julien. T et Tibo. F (THE GREAT DIVIDE, OVTRENOIR, SAAR, THROANE, etc.)

Après un premier EP éponyme sortie en 2023 largement salué par la critique, ainsi qu’un clip réalisé par Dehn Sora, le groupe vient d’enregistrer chez Francis CASTE (Studio Sainte Marthe) son premier album 9 titres alliant émotion et puissance, à mi chemin entre Deftones et Thrice.

Les 3 influences : Deftones, Thrice, Soundgarden

https://embersrock.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Vendredi 23 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… King Crimson, Pink Floyd, The Mars Volta.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-23T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T19:00:00+02:00_2026-01-23T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/c7DRVdBDq https://fb.me/e/c7DRVdBDq