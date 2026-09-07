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BARONNÉ(S) Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà Perpignan

samedi 19 juin 2027 · Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà · Perpignan

BARONNÉ(S) Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 juin 2027
Fin
samedi 19 juin 2027
Heure de début
16:30:00
Lieu
Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà
Adresse
5 Place de la République
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

BARONNÉ(S)

Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-19 16:30:00
fin : 2027-06-19

Date(s) :
2027-06-19

Au Théâtre Municipal, BARONNÉ(S) par la compagnie AOMAON COLLECTIF
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Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  perpignan.theatre@mairie-perpignan.com

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English :

At the Municipal Theater, *BARONN%C9(S)* by the AOMAON COLLECTIF theater company

L’événement BARONNÉ(S) Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME

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