Baroque Pop ! – Spectacle du Conservatoire Chartres
mardi 1 juin 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Baroque Pop ! – Spectacle du Conservatoire
Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-06-01 20:00:00
fin : 2027-06-01 22:00:00
Date(s) :
2027-06-01
Le roi de la pop revisité ?
Programme : Des arrangements et réécritures de tubes célébrissimes, danse, chant, orchestre, vidéo… surprises ! Coproduction en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire. 10 .
Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79
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English :
The King of Pop Revisited?
L’événement Baroque Pop ! – Spectacle du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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