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AGENDA · Chartres

Baroque Pop ! – Spectacle du Conservatoire Chartres

mardi 1 juin 2027 · Chartres

Baroque Pop ! – Spectacle du Conservatoire Chartres

Informations pratiques

Début
mardi 1 juin 2027
Fin
mercredi 2 juin 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place de Ravenne
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif

Chartres

Baroque Pop ! – Spectacle du Conservatoire

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-06-01 20:00:00
fin : 2027-06-01 22:00:00

Date(s) :
2027-06-01

Le roi de la pop revisité ?
Programme : Des arrangements et réécritures de tubes célébrissimes, danse, chant, orchestre, vidéo… surprises ! Coproduction en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire. 10  .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 

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English :

The King of Pop Revisited?

L’événement Baroque Pop ! – Spectacle du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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