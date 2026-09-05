Informations pratiques

Chartres

Baroque Pop ! – Spectacle du Conservatoire

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-06-01 20:00:00

fin : 2027-06-01 22:00:00

Date(s) :

2027-06-01

Le roi de la pop revisité ?

Programme : Des arrangements et réécritures de tubes célébrissimes, danse, chant, orchestre, vidéo… surprises ! Coproduction en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire. 10 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79

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English :

The King of Pop Revisited?

L’événement Baroque Pop ! – Spectacle du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES