Baroque Renaissance nouveau répertoire À l’église Notre Dame Moirax dimanche 10 août 2025.

À l’église Notre Dame 1 place de l’église Moirax Lot-et-Garonne

Concert de musique baroque à Moirax avec Dimitri Ayache au clavecin chant, Joël Sitbon à la viole de gambe chant et Timothé Bougon, baryton violon.

English : Baroque Renaissance nouveau répertoire

Baroque music concert in Moirax with Dimitri Ayache on harpsichord, Joël Sitbon on viola da gamba and Timothé Bougon, baritone violin.

German : Baroque Renaissance nouveau répertoire

Barockmusikkonzert in Moirax mit Dimitri Ayache am Cembalo Gesang, Joël Sitbon an der Viola da Gamba Gesang und Timothé Bougon, Bariton Violine.

Italiano :

Concerto di musica barocca a Moirax con Dimitri Ayache al clavicembalo e voce, Joël Sitbon alla viola da gamba e voce e Timothé Bougon, baritono e violino.

Espanol : Baroque Renaissance nouveau répertoire

Concierto de música barroca en Moirax con Dimitri Ayache al clave y voz, Joël Sitbon a la viola da gamba y voz y Timothé Bougon, barítono y violín.

