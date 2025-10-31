Baroudeurs du Christ au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Cinq prêtres français sont envoyés à vie dans des pays d’Asie qu’ils n’ont pas choisis, pour y vivre une mission radicale et solitaire.

Héritiers de 360 ans de tradition missionnaire, ils mêlent foi et action dans des engagements extrêmes accueil de réfugiés Nord-Coréens, accompagnement de jeunes handicapés, lutte contre l’exploitation… Parfois maladroitement mais avec tout ce qu’ils sont, ces baroudeurs incarnent une génération renouvelée de missionnaires, qui n’a qu’un message dire aux oubliés combien ils sont aimés.

1h 24min | Documentaire

De Damien Boyer

Réservation obligatoire auprès de la mairie. 4 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

Five French priests are sent for life to Asian countries they didn?t choose, to live a radical and solitary mission.

German :

Fünf französische Priester werden auf Lebenszeit in asiatische Länder geschickt, die sie sich nicht ausgesucht haben, um dort eine radikale und einsame Mission zu leben.

Italiano :

Cinque sacerdoti francesi vengono inviati a vita in Paesi asiatici che non hanno scelto, per vivere una missione radicale e solitaria.

Espanol :

Cinco sacerdotes franceses son enviados de por vida a países asiáticos que no han elegido, para vivir una misión radical y solitaria.

