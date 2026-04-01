Barouf à la ferme Trelland Sainte-Anne-sur-Brivet

Sainte-Anne-sur-Brivet

Barouf à la ferme

Trelland Ferme des sablais Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Barouf à la ferme

Samedi 25 avril

A la ferme des Sablais à Trelland à Sainte Anne sur Brivet à partir de 18h

19h Poires périnée théâtre

20h Noisy Old Barn rock

21h31 Pablo l’architecte sonore rap

22h45 Go Devil Go post punk

Sur place bar et restauration végé. Possibilité d’apporter son pique-nique

Paiement cash uniquement

Prix libre

Organisation du barouf dans les taupinières .

Trelland Ferme des sablais Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Barouf à la ferme Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44