Barouf à la ferme Trelland Sainte-Anne-sur-Brivet
Barouf à la ferme Trelland Sainte-Anne-sur-Brivet samedi 25 avril 2026.
Sainte-Anne-sur-Brivet
Barouf à la ferme
Trelland Ferme des sablais Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Barouf à la ferme
Samedi 25 avril
A la ferme des Sablais à Trelland à Sainte Anne sur Brivet à partir de 18h
19h Poires périnée théâtre
20h Noisy Old Barn rock
21h31 Pablo l’architecte sonore rap
22h45 Go Devil Go post punk
Sur place bar et restauration végé. Possibilité d’apporter son pique-nique
Paiement cash uniquement
Prix libre
Organisation du barouf dans les taupinières .
Trelland Ferme des sablais Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Barouf à la ferme Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44
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