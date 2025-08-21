BARQUES EN SCÈNE TOTALEMENT 90 Narbonne
Début : 2025-08-21 22:00:00
fin : 2025-08-21
2025-08-21
Place à la nostalgie déjantée avec cette tournée animée par Charly et Lulu figures emblématiques du Hit Machine accompagnés d’icônes de la décennie Larusso, Las Ketchup, les L5, Allan Théo, Boris, Francky Vincent et Go Culture. Le spectacle rendra hommage aux grandes figures de la musique pop, dance et R&B des années 90, ainsi qu’à leurs tubes phares Tu m’oublieras , Vas-y Francky, c’est bon , Aserejé , Emmène-moi , Soirée disco de Boris … Véritables hymnes d’une génération. Une occasion rare de vivre une soirée pleine de souvenirs et d’énergie, dans une ambiance conviviale et dynamique, dédiée à la musique et à la danse.
Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
Make way for crazy nostalgia with this tour hosted by Charly and Lulu emblematic figures of the Hit Machine accompanied by icons of the decade: Larusso, Las Ketchup, the L5, Allan Théo, Boris, Francky Vincent and Go Culture. The show will pay tribute to the great pop, dance and R&B figures of the 90s, and their hit singles: « Tu m?oublieras », « Vas-y Francky, c?est bon », « Aserejé », « Emmène-moi », « Soirée disco de Boris »? True anthems of a generation. A rare opportunity to experience an evening full of memories and energy, in a friendly, dynamic atmosphere dedicated to music and dance.
German :
Diese Tournee wird von Charly und Lulu den Symbolfiguren der Hit Machine moderiert und von den Ikonen des Jahrzehnts begleitet: Larusso, Las Ketchup, die L5, Allan Théo, Boris, Francky Vincent und Go Culture. Die Show ist eine Hommage an die großen Figuren der Pop-, Dance- und R&B-Musik der 90er Jahre sowie an ihre wichtigsten Hits: « Tu m’oublieras », « Vas-y Francky, c’est bon », « Aserejé », « Emmène-moi », « Soirée disco de Boris »? Die Hymnen einer Generation. Eine seltene Gelegenheit, einen Abend voller Erinnerungen und Energie zu erleben, in einer freundlichen und dynamischen Atmosphäre, die der Musik und dem Tanz gewidmet ist.
Italiano :
È tempo di un po’ di folle nostalgia in questo tour, condotto da Charly e Lulu figure iconiche di Hit Machine accompagnati da icone del decennio: Larusso, Las Ketchup, gli L5, Allan Théo, Boris, Francky Vincent e Go Culture. Lo spettacolo renderà omaggio alle grandi star del pop, della dance e dell’R&B degli anni ’90 e ai loro singoli di successo: « Tu m?oublieras », « Vas-y Francky, c?est bon », « Aserejé », « Emmène-moi », « Soirée disco de Boris »? Veri e propri inni di una generazione. Un’occasione rara per vivere una serata piena di ricordi e di energia, in un’atmosfera amichevole e dinamica dedicata alla musica e al ballo.
Espanol :
Es hora de un poco de nostalgia loca en esta gira, presentada por Charly y Lulu -figuras icónicas de Hit Machine- acompañados por iconos de la década: Larusso, Las Ketchup, los L5, Allan Théo, Boris, Francky Vincent y Go Culture. El espectáculo rendirá homenaje a las grandes estrellas del pop, el dance y el R&B de los 90, y a sus exitosos singles: « Tu m?oublieras », « Vas-y Francky, c?est bon », « Aserejé », « Emmène-moi », « Soirée disco de Boris »? Verdaderos himnos de una generación. Una ocasión única para disfrutar de una velada llena de recuerdos y energía, en un ambiente agradable y dinámico dedicado a la música y el baile.
