Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T21:00:00 – 2025-07-04T22:00:00

Fin : 2025-07-04T21:00:00 – 2025-07-04T22:00:00

Ce sont les histoires croisées de plusieurs personnages, aux alentours d’un barrage. L’histoire de plusieurs truites, et quelques perches qui nagent au fond d’un lac artificiel, et d’oiseaux qui nous font traverser l’océan, et le temps.

On s’attend à un thriller bien construit, quand, au fur et à mesure, on est plongé·e dans les questionnements et les bouillonnements de cell·eux qui racontent. Comment construire un spectacle aujourd’hui, en tant qu’observateur·ices de nos propres dérives ? Voici l’une des grandes questions qui anime ce collectif, qui tire un fil tendu, sur lequel perlent les gouttes des luttes passées et futures, entre le début et la fin du récit ; entre les bases solides d’une histoire qui se raconte, et la déconstruction onirique d’un univers en chute.

Le collectif Projet D nous livre un spectacle poétique et musical, où les marionnettistes, à la fois effacé·es et pourtant très présent·es ; en ombres nécessaires, oeuvrent avec précision et fluidité.

Les Zaccros de ma rue 12 quai de Médine, 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.zaccros.org/ »}]

Collectif projet D marionnettes rue