BARRAGE EN FETE Esplanade du Barrage d’Eguzon – 36190 CUZION Cuzion

BARRAGE EN FETE Esplanade du Barrage d’Eguzon – 36190 CUZION Cuzion mercredi 13 août 2025.

BARRAGE EN FETE Mercredi 13 août, 19h30 Esplanade du Barrage d’Eguzon – 36190 CUZION Indre

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-13T19:30:00 – 2025-08-13T23:59:00

Fin : 2025-08-13T19:30:00 – 2025-08-13T23:59:00

99 ans, ça se fête !!!

Rendez vous au barrage le mercredi 13 août, pour une soirée festive, un clin d’oeil aux années 20 ! Revêtez votre tenue d’époque, vos plumes et vos paillettes, et venez dès 19h profiter d’une soirée gratuite, avec un magnifique feu d’artifice sur la coursive du barrage.

Esplanade du Barrage d’Eguzon – 36190 CUZION 4 Rue des Petites Côtes, 36190 Cuzion Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire 0672141042 https://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil/barrage-en-fete-le-13-ao%C3%BBt https://www.facebook.com/events/1405512057303630 A l’occasion des 99 ans du Barrage d’Eguzon, le plus grand d’Europe à sa construction, l’association OC and Oïl propose une nouvelle fois une soirée hommage à cet édifice majeur de la Vallée de la Creuse.

Dresscode pour le public : tenue années folles, mai tout le monde est évidemment accepté !

Au lendemain de la soirée de clôture de la Parenthèse musique, elle propose de rester dans le ton du jazz et du swing, avec, en première partie de soirée le concert des Big Easy Hot Six, un collectif de musiciens qui invite à swinguer, en déclinant un répertoire qui transporte le public tout droit vers la grande époque de la Nouvelle Orleans.

A partir de 23h, le feu d’artifice proposé par la Commune de Cuzion sur la crête du Barrage transfigurera la bâtisse.

Dj Kiwistar, ex champion du monde d’electro swing qui a cotoyé les plus grands, comme Caravan Palace, Parov Stellar, etc… mettra ensuite le feu au plancher pour faire danser le Public jusqu’à 1h00 du matin.

Ouverture des portes à 19h, animations, espace restauration proposé par le FOUR DES SAVEURS (23), et une buvette pour se rafraîchir.

Participation libre

Parking au PONT DES PILES – Navette possible pour les personnes qui ont du mal à se déplacer à pied

Rens : 0672141042 / ocandoil@gmail.com

https://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil/barrage-en-fete-le-13-ao%C3%BBt

https://www.facebook.com/events/1405512057303630 Parking au Pont des Piles, à 500 m

Été culturel

© Camiile Cohic