Barran en concert – Fest-noz Le Saint-Georges Nantes 4 juillet 2025 18:30

Gratuit : oui Tout public

Permettant de composer avec un saxophone soprano, un saxophone ténor, une clarinette, deux accordéons, plusieurs chanteurs et parfois de la guitare, les musiciens de Barrãn s’attachent à interpréter des morceaux puisés dans le répertoire traditionnel du pays nantais et de toute la Bretagne.En y ajoutant une touche personnelle, ils offrent ainsi une expérience musicale à la fois authentique et moderne. Énergie et convivialité sont au rendez-vous, rejoignez-les pour vivre une célébration de la culture bretonne qui vous fera vibrer et danser au rythme de leurs mélodies enjouées !

Le Saint-Georges Nantes 44300