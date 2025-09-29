Barre au sol classique : Participez à une séance de découverte ! Centre André Malraux, Salle Lully Paris

Barre au sol classique : Participez à une séance de découverte ! Centre André Malraux, Salle Lully Paris lundi 29 septembre 2025.

La barre au sol : Travaillez posture, souplesse et force musculaire grâce à des exercices au sol inspirés de la technique classique. Ce cours, accessible à tous les niveaux, vous aide à mieux sentir votre corps et à améliorer votre élégance dans la danse. Un moment dédié au renforcement tout en douceur, parfait pour débuter ou approfondir votre pratique.

Lieu :

Lundi de 17h45 à 18h45 : Centre André Malraux, Salle Lully, 112 rue de Rennes, 6e

Public :

Dès 15 ans – adultes sans limite d’âge (débutants et confirmés).

⚠️ Une fois inscrit via le formulaire d’inscription en cliquant (ICI), vous pourrez vous rendre directement à votre séance découverte le jour choisi avec le professeur Miho et profiter pleinement des exercices pour renforcer votre corps, améliorer votre souplesse et votre posture !

Participez à une séance découverte gratuite (Places limitées – le cours peut se remplir rapidement. Si complet, vous serez prévenu et inscrit sur liste d’attente) ! Après cette séance, si cela vous a plu, vous aurez la possibilité de vous inscrire à l’un de nos cours réguliers de barre au sol classique (cours payants).

Du lundi 29 septembre 2025 au mardi 14 octobre 2025 :

gratuit

Après cette séance gratuite, si cela vous a plu, vous aurez la possibilité de vous inscrire à l’un de nos cours réguliers de barre au sol classique (cours payants).

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 75 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-29T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre André Malraux, Salle Lully 112 rue de Rennes 75006 Métro RennesParis

https://www.sportetloisirs6.fr info@sportetloisirs6.fr