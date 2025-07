Barricot Labatut

Barricot Labatut dimanche 13 juillet 2025.

Barricot

Place des 4 Saisons Labatut Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Venez fêter le Barricot à Labatut !

Au programme balade contée, exposition, repas, bal et feu d’artifice.

Venez fêter le Barricot à Labatut !

Au programme

– de 15h à 17h balade contée suivant le parcours patrimoine du village (point de rdv devant la salle des 4 Saisons)

– de 17h à 22h exposition « Labatut d’hier à demain ». Ouvrez une fenêtre sur le passé et découvrez votre village de demain !

– 19h30 inauguration du parcours d’échauffement « Gagner du terrain ». Démonstration et pot de l’amitié à l’issue.

– 21h grillades, boissons, bal populaire avec DJ No (offerts par la municipalité).

– 23h feu d’artifice. .

Place des 4 Saisons Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 18 14 mairie@labatut40.fr

English :

Come and celebrate the Barricot in Labatut!

On the program: storytelling walk, exhibition, meal, dance and fireworks.

German : Barricot

Feiern Sie den Barricot in Labatut!

Auf dem Programm stehen: Märchenwanderung, Ausstellung, Essen, Tanz und Feuerwerk.

Italiano :

Venite a festeggiare il Barricot a Labatut!

In programma: passeggiata narrativa, mostra, pranzo, danza e fuochi d’artificio.

Espanol : Barricot

¡Ven a celebrar el Barricot en Labatut!

En el programa: paseo cuentacuentos, exposición, comida, baile y fuegos artificiales.

