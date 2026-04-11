Barrière Poker Tour Casino Barrière Deauville Deauville

Deauville

Barrière Poker Tour

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-22

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-22

Le Barrière Poker Tour (BPT), le plus ancien tournoi de poker de France, est de retour.

Créé en 2007, le Barrière Poker Tour (BTP) figure parmi les plus légendaires des circuits français de Poker Live. Il offre aux joueurs, amateurs passionnés ou experts du jeu, une expérience vraiment singulière vivre les émotions d’une grande compétition de poker dans les casinos du groupe Barrière.

En 2025, les 6 étapes nationales du Barrière Poker Tour ont rassemblé plus de 8 900 participants et redistribué plus de 2,8 millions d’euros de prizepool.

Pour cette seconde étape du tournoi à Deauville, plus de 2 500 participants sont attendus.

En 2026, le BPT fait toujours 6 escales

● Du 9 au 12 avril au Casino Barrière Le Ruhl Nice

● Du 22 au 26 avril au Casino Barrière Deauville

● Du 29 mai au 7 juin au Club Barrière à Paris

● Du 9 au 13 septembre au Casino Barrière Toulouse

● Du 8 au 11 octobre au Casino Barrière Le Croisette Cannes

● Du 28 octobre au 1er novembre au Casino Barrière Deauville .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie

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English : Barrière Poker Tour

The Barrière Poker Tour (BPT), France’s oldest poker tournament, is back.

L’événement Barrière Poker Tour Deauville a été mis à jour le 2026-04-08 par OT SPL Deauville