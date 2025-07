Barrut – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes

Barrut – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes mardi 5 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-05 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Polyphonie occitane actuelle Porté par sept voix puissantes et un percussionniste, Barrut incarne une polyphonie vibrante et contemporaine, enracinée dans la tradition occitane, chantant luttes intimes, politiques et universelles. Barrut, c’est une vibration collective, une fièvre scénique nourrie de traditions réinventées, une transe vocale où l’intime rejoint l’universel. Entre force des percussions et subtilité vocale, leur musique puise dans la fièvre du monde, tendue entre révolte et beauté. Erwan Billon : chant & percussions • Titouan Billon : chant & percussions • Delphine Grellier : chant & percussions • Olivier Grolleau : chant & percussions • Samuel Grolleau : chant & percussions • Audrey Hoyuelos : chant & percussions • Maud Seguier : chant & percussions • Jordi Cantagrill : percussions Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec ! Gilets vibrants gratuits et disponibles sur réservation à mediation@ace-nantes.fr ou au 02 51 82 38 03.

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/