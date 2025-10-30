Bars À Vif [Nevers à Vif | Jour 3] Café Charbon Nevers

Quand le festival prend d’assaut la ville ! On se retrouve pour une déferlante de musique un peu partout dans Nevers, dans vos bars préférés. Un ensemble de concerts gratuits, pour tous les goûts et pour toustes !

ØDZI [chanson] | De 18h30 à 20h

Le Pot Commun | 12bis rue de la Jonction

Que peut donc penser un ange de notre basse terre ? ØDZI raconte les joies et les peines de notre réalité d’un oeil extérieur, nouveau et vierge. Accompagné de sa guitare, il raconte les (més)aventures de la vie de simple mortel en chanson, tous les aspects d’une vie qu’il a parfois du mal à comprendre.

À VENIR ! Prog’ en collaboration avec la Fine Asso | De 20h30 à 22h

Le Conti | 1 rue de la Revenderie

Encore un peu de patience…

THEE MYSTERIOUS ASTHMATIC AVENGER AND HIS GOOD OLD BOYS [rock] | De 19h30 à 21h

Place Mossé

Derrière le masque et l’asthme, un Avenger pas comme les autres…

Armé de son banjo déjanté, ce One Man Band vous entraîne dans un road trip musical furieusement trash entre rock’n’roll primitif, blues poussiéreux et country déglinguée. Cinéphile de l’extrême (de série Z), amoureux des soirées yodel et choucroute, il revendique avec panache un mauvais goût… résolument assumé. Depuis sa rencontre explosive avec les Good Old Boys cinq gaillards en salopette bleue tout droit sortis d’un honky tonk hanté sa formule s’étoffe d’une rythmique implacable et d’une énergie contagieuse. Au programme washboard en feu, triangle cajun possédé, guitare vintage râpeuse, mandoline tranchante et bucket bass tellurique. Un arsenal sonore aussi atypique qu’efficace, taillé pour faire vibrer les âmes les plus indomptées.

Strong Come Ons [rock] | De 21h30 à 23h

Le BBC Bar Bière Concert | 50 avenue Général de Gaulle

Rock’n’roll frontal, sueur noire et plaisir brut. Les Strong Come Ons balancent des titres qui collent au cerveau et cognent au cœur. Sans triche, sans détour, avec une intensité rare. Chaque concert est une déflagration, chaque morceau une menace délicieuse. Des riffs entêtants, une rythmique implacable, une énergie brute leur musique s’impose, directe, sincère, dangereusement addictive.

YOR [électro] | De 21h30 à 23h

Donald’s Pub | 03 rue François Mitterrand

DJ depuis 2016, YOR a grandi en Bourgogne où elle commença très jeune une formation musicale ainsi qu’une passion pour digger des sons. Ses sets aux influences éclectiques naviguent sans concessions entre les styles qui lui tiennent à cœur Breaks, Techno, Tropical, Bass Music & Percussive, offrant une énergie contagieuse sur la piste de danse.

IKKONE + 58 MUZIK + BOLË NASTYVIBES [rap] | De 22h30 à 00h

Le Belzé | 14bis rue Fonmorigny

Flow tranchant, beats lourds et paroles affûtées la scène rap prend le pouvoir le temps d’une soirée explosive ! .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@cafe-charbon-nevers.com

