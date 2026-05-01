Bartenheim

Bàrtana Biergarten

9 rue du Général de Gaulle Bartenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

La 5ème Fête de la Bière Bàrtana Biergarten revient cette année à Bartenheim, organisée conjointement par quatre associations locales le Comité des Fêtes, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, Team Endurance 68 et les Storcky’s Gugga.

Ambiance conviviale, musique et bonne humeur seront au rendez-vous pour célébrer cet événement désormais incontournable du village.

Et cette édition sera d’autant plus festive que le 19 juin s’inscrira également dans l’esprit de la Fête de la Musique, promettant une soirée animée et chaleureuse pour tous les visiteurs. .

9 rue du Général de Gaulle Bartenheim 68870 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 54 14 72 hassler.adjoint@bartenheim.fr

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English :

L’événement Bàrtana Biergarten Bartenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue