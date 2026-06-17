Saint-Sever-du-Moustier

BARTAS FESTIVAL

Saint-Sever-du-Moustier Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

C’est le retour du BARTAS FESTIVAL, cette année c’est une ambiance de foire foraine, de la musique cuivrée jusqu’au bout de la nuit, une expo métallique au Musée des Arts Buissonniers et de quoi rassasier les fins gourmets !

~ SAMEDI 11 JUILLET ~

Tout l’après-midi (à prix libre):

Le stand des frères Jelouche Stand de tir à la carabine et lancer de godasses thérapeutique !

Caravane Bohème 3000 poésie du futur et musique du cosmos.

18h vernissage de l’exposition Du métal dans le Buisson au Musée des Arts Buissonniers.

19h apéro en musique avec No Mad No System.

20h repas en fanfares avec le Brass Coulée Titanic Orchestra et La Bérézina.

22h LE BAL CRADE ! Concert spectacle populaire folklorique, rock enflammé

00h c’est l’After avec platines et fanfares jusqu’au bout de la night

~ DIMANCHE 12 JUILLET ~

12h apéro en fanfares avec petite restauration.

16h ateliers, jeux et grand concours CIRCUIT DE BILLES GÉANT .

18h30 Hell’s Band, fanfare rock.

20h La Soupe Afro’Mage, duo de DJ locos, dégustation de fromages locaux devant les platines !

Tout l’après-midi

Caravane Bohème 3000 poésie du futur et musique du cosmos.

Participation libre mais nécessaire

Buvette sur place

Restauration sur place avec l’équipe du resto Bubamara

Stands de confiseries et gâteaux

Festival organisé par l’association Les Nouveaux Troubadours avec le Restaurant Bubamara et le Café l’Espinguette .

Saint-Sever-du-Moustier 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 97 97

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English :

The BARTAS FESTIVAL is back, this year featuring a carnival atmosphere, brass music playing late into the night, a metal exhibition at the Musée des Arts Buissonniers, and plenty to satisfy even the most discerning foodies!

L’événement BARTAS FESTIVAL Saint-Sever-du-Moustier a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)