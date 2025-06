BARTAS spécial fanfares ! Saint-Sever-du-Moustier 12 juillet 2025 07:00

Aveyron

BARTAS spécial fanfares ! Saint-Sever-du-Moustier Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-12

La fanfare la Bérézina fête ses 20 ans ! Pour cette occasion très spéciale, les musiciens et les Nouveaux Troubadours vous invitent pour une soirée en musique, venez faire la fête en fanfare(s)

Samedi 12 juillet

17h vernissage de l’expo Du fil dans le Buisson au Musée des Arts Buissonniers.

Expo collective d’artistes bruts et singuliers réunis autour du travail du fil et du textile. A voir jusqu’à 21 septembre !

19h30 Junkanoo tous

Fanfare géante et éphémère !

Un concert exceptionnel des cuivres, bois et percussions du sud-aveyron réunis autour de la musique des Bahamas

21h et jusqu’à épuisement des troupes Soirée en fanfare !

Un plateau de choix et de choc avec deux des fanfares amies Mudanza (fanfare qui déménage, Salon de Provence) et l’Echo des Avens (fanfare immuable, Millau) autour de la Berezina d’hier et d’aujourd’hui

Dimanche 13 juillet

10h30 La montée insolite Course déjantée vers la Construction insolite !

12h Apéro en fanfare .

Saint-Sever-du-Moustier 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 97 97

English :

The Bérézina brass band celebrates its 20th anniversary! For this very special occasion, the musicians and the Nouveaux Troubadours invite you to join them for an evening of music and fanfare!

German :

Die Blaskapelle La Bérézina feiert ihr 20-jähriges Bestehen! Zu diesem ganz besonderen Anlass laden die Musiker und die Nouveaux Troubadours Sie zu einem Abend voller Musik ein, feiern Sie mit der/den Fanfare(n)

Italiano :

La banda di ottoni di Bérézina festeggia il suo 20° anniversario! Per questa occasione molto speciale, i musicisti e i Nouveaux Troubadours vi invitano a una serata di musica, quindi venite a festeggiare con la vostra banda!

Espanol :

La banda de música de Bérézina celebra su 20º aniversario Para esta ocasión tan especial, los músicos y los Nouveaux Troubadours le invitan a una velada musical, ¡así que venga a celebrarlo con su(s) banda(s) de música!

L’événement BARTAS spécial fanfares ! Saint-Sever-du-Moustier a été mis à jour le 2025-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)