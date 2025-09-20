Bartholdi à Belfort Belfort

Bartholdi à Belfort Belfort samedi 20 septembre 2025.

Bartholdi à Belfort

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Si la ville de Belfort peut s’enorgueillir de posséder deux œuvres de Bartholdi, le chemin du sculpteur lui a été compliqué. Partez sur la trace de Bartholdi, revivez son épopée belfortaine.

Sur réservation uniquement .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

English : Bartholdi à Belfort

German : Bartholdi à Belfort

Italiano :

Espanol :

L’événement Bartholdi à Belfort Belfort a été mis à jour le 2025-08-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)