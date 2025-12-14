BARTLEBY Mèze

BARTLEBY

Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Théâtre-récit et musique par la Compagnie Nocturne d’après la nouvelle d’Herman Melville

Théâtre-récit et musique par la Compagnie Nocturne d’après la nouvelle d’Herman MelvilleLe monde que l’auteur décrit en 1853, c’est déjà le monde de la start-up nation, des travailleurs atomisés, surveillés, uberisés ; des managers amis ; le monde des bullshit jobs, de l’open space et de la transparence ; un monde impersonnel et vide, dématérialisé et pétrifié, où toute forme de résistance est criminalisée.Bref, un monde marchand né dans la première moitié du XIXe siècle à Wall Street, et qui est devenu aujourd’hui le nôtre.C’est la narration de quelqu’un de normé, de normal qui vit pleinement dans les codes de la société et qui se trouve absolument déstabilisé par la formule et donc la prise de position d’un individu qui face à des injonctions préfèrerait ne pas .Tout public dès 15 ans |Mise en scène Jean-Baptiste Tur | Jeu Alex Selmane | Musique Allister Sinclair |Scénographie Cécile Marc |Lumières Claire Eloy | photo ©compagnie Nocturne .

Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01

English :

Story theater and music by Compagnie Nocturne based on Herman Melville?s short story

