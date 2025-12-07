Bartók, Kodály… un si proche Orient ! Archives départementales de la Côte-d’Or Dijon

Bartók, Kodály… un si proche Orient !

Archives départementales de la Côte-d’Or 8 Rue Jeannin Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Anne Mercier (violon) Sébastien Paul (violoncelle) Édouard Bouyé (lectures).

Reinhold Glière, 8 pièces opus 39 Béla Bartók, Hungarian Folk duos Zoltán Kodály, Duo opus 7.

Au tournant du XXème siècle, alors que l’Europe redessine ses frontières et que l’Orient est souvent fantasmé, deux compositeurs hongrois — Béla Bartók et Zoltán Kodály — prennent un autre chemin. Celui de l’écoute. De la rencontre.

Ethnomusicologues avant l’heure, ils parcourent les campagnes d’Europe centrale, des Balkans jusqu’aux confins de l’aire ottomane, pour recueillir les voix, les rythmes et les mélodies d’un patrimoine musical vivant. Loin des clichés orientalistes, ils font de ces traditions populaires le cœur battant de leur œuvre. Ce concert-lecture vous invite à redécouvrir un Orient proche, qui dialogue avec l’Occident, au sein même de la partition.

Archives départementales de la Côte-d'Or 8 Rue Jeannin Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

