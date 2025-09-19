« Bartolina » Installation – Performance Bazaar St So Lille

« Bartolina » Installation – Performance Bazaar St So Lille vendredi 19 septembre 2025.

« Bartolina » Installation – Performance Vendredi 19 septembre, 19h00 Bazaar St So Nord

Gratuit sur reservation: https://www.helloasso.com/associations/danzaq/evenements/bartolina-sam-20-septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

« Bartolina » est un performance-installation en hommage à la bolivienne Bartolina Sisa, figure des féminismes décoloniaux de l’Abya Yala (les Amériques). Par la danse, les archives et des objets symboliques, nous tissons un espace vivant où les mémoires invisibilisé·e·s deviennent visibles. Cette création interroge nos identités plurielles et relie les savoirs ancestraux à d’autres manières de penser les féminismes, au-delà des cadres occidentaux.

Installation ouverte au public dès 17h00

Performance – 19hr

Bazaar St So 292 rue Camille Guérin 59000 Lille Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Le Bazaar St So est une ancienne gare devenue un tiers lieux de 5 000 m² dédié à l’économie créative : des designers, artisans, scénographe… Situé en plein centre ville dans une ancienne gare de marchandise, il reçoit au quotidien 300 personnes, et accueille des formations, des conférences, des évènements festifs en semaine et le week-end. Métro Lille Grand Palais

Journées européennes du patrimoine 2025

Credit_Hugo_Cordeau