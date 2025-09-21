« Bartolina » Installation – Performance Bazaar St So Lille

Gratuit sur reservation: https://www.helloasso.com/associations/danzaq/evenements/bartolina-dim-21-septembre

« Bartolina » est une performance-installation inspirée par la figure de Bartolina Sisa (1750–1782), femme aymara et référence des féminismes décoloniaux de l’Abya Yala (les Amériques). Réduite au silence par l’histoire officielle, sa mémoire incarne une généalogie de résistances féminines face au patriarcat colonial, résonnant en Amérique latine comme en Europe. Par la danse, les archives et des objets symboliques, nous tissons un espace vivant où les mémoires invisibles deviennent visibles. Cette création interroge nos identités plurielles, relie les savoirs ancestraux à d’autres manières de penser les féminismes au-delà des cadres occidentaux et élargit la notion de matrimoine pour reconnaître que notre héritage commun est aussi porté par les luttes de femmes autochtones.

Installation ouverte au public dès 17h00

Performance à 19h00

Bazaar St So 292 rue Camille Guérin 59000 Lille Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Le Bazaar St So est une ancienne gare devenue un tiers lieux de 5 000 m² dédié à l’économie créative : des designers, artisans, scénographe… Situé en plein centre ville dans une ancienne gare de marchandise, il reçoit au quotidien 300 personnes, et accueille des formations, des conférences, des évènements festifs en semaine et le week-end. Métro Lille Grand Palais

Journées européennes du patrimoine 2025

