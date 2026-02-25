Barzhed Ô Bark, le festival itinérant de folk celtique sur scène flottante Guenrouet
Barzhed Ô Bark, le festival itinérant de folk celtique sur scène flottante Guenrouet mercredi 22 juillet 2026.
Guenrouet
Barzhed Ô Bark, le festival itinérant de folk celtique sur scène flottante
canal de Nantes à Brest Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22
La Toue Scène et son bateau d’Intérêt Patrimonial, embarque la troupe de
l’Hélianthème, formation musicale de folk celtique, pour une tournée exceptionnelle
du 18 juillet au 2 août. Les spectacles Barzhed Ô Bark enchanteront les bords du canal
de Nort-sur-Erdre à Josselin en accès libre, avec buvette et restauration.
22 juillet 2026 à Guenrouët à 19h00 .
canal de Nantes à Brest Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Barzhed Ô Bark, le festival itinérant de folk celtique sur scène flottante Guenrouet a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT44