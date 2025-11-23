Barzingault en quartet Place de Gaulle Gueugnon

Barzingault en quartet

Place de Gaulle Foyer Municipal Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2025-11-23 16:00:00

Chanson festivo-réaliste et humour

QUARTET PIANO, ACCORDÉON, BANJO, CONTREBASSE

Depuis vingt ans, cet héritier d'Higelin, de Thiéfaine, de Brassens, de

Renaud et de Coluche parcourt les routes de France. Avec plus de 1 600

concerts à son actif, du Printemps de Bourges aux plus modestes scènes,

il revendique son métier de troubadour jouer partout, pour tous. Pour lui,

il n'existe ni grandes ni petites salles, ni grands ni petits publics, seulement

le spectacle vivant et la culture accessibles pour tous ! .

+33 3 85 85 82 53 jmartin@ville-gueugnon.fr

