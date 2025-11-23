Barzingault en quartet Place de Gaulle Gueugnon
Barzingault en quartet Place de Gaulle Gueugnon dimanche 23 novembre 2025.
Barzingault en quartet
Place de Gaulle Foyer Municipal Gueugnon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Chanson festivo-réaliste et humour
QUARTET PIANO, ACCORDÉON, BANJO, CONTREBASSE
Depuis vingt ans, cet héritier d’Higelin, de Thiéfaine, de Brassens, de
Renaud et de Coluche parcourt les routes de France. Avec plus de 1 600
concerts à son actif, du Printemps de Bourges aux plus modestes scènes,
il revendique son métier de troubadour jouer partout, pour tous. Pour lui,
il n’existe ni grandes ni petites salles, ni grands ni petits publics, seulement
le spectacle vivant et la culture accessibles pour tous ! .
Place de Gaulle Foyer Municipal Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 82 53 jmartin@ville-gueugnon.fr
English : Barzingault en quartet
German : Barzingault en quartet
Italiano :
Espanol :
L’événement Barzingault en quartet Gueugnon a été mis à jour le 2025-11-14 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne