Devenu saltimbanque, il a changé de nom et de vie. Rescapé de la chimie, il est devenu pianiste et « gouailleur ». Il écrit, compose, joue du piano et chante. Christelle joint sa voix à la sienne et pianote elle aussi mais à la verticale. De leur rencontre en 2002 est né Barzingault. 12 EUR.

Route de Sainte-Colombe Moulin de Haussecote

Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 84 44 06 contact@haussecote.fr

