Bas les masques ! | Fabrication de masques avec des livres Maison du livre Bécherel Bécherel Mercredi 18 février, 15h00 GRATUIT

Avec Elize Ducange, artiste, apprenez à détourner l’objet-livre pour le transformer en masque façon carnaval de Rio, sauvage, ou pour s’amuser…

Mercredi 18 février | 15h

Tout public à partir de 6 ans | Durée 2h | Sur inscription | GRATUIT

maisondulivre@rennesmetropole.fr

Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine



