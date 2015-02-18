Bas les masques ! | Fabrication de masques avec des livres Maison du livre Bécherel Bécherel
Bas les masques ! | Fabrication de masques avec des livres Maison du livre Bécherel Bécherel mercredi 18 février 2026.
Bas les masques ! | Fabrication de masques avec des livres Maison du livre Bécherel Bécherel Mercredi 18 février, 15h00 GRATUIT
Avec Elize Ducange, artiste, apprenez à détourner l’objet-livre pour le transformer en masque façon carnaval de Rio, sauvage, ou pour s’amuser…
Mercredi 18 février | 15h
Bas les masques ! | Fabrication de masques avec des livres
Avec Elize Ducange, artiste, apprenez à détourner l’objet-livre pour le
transformer en masque façon carnaval de Rio, sauvage, ou pour s’amuser…
Tout public à partir de 6 ans | Durée 2h | Sur inscription | GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-18T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-18T17:00:00.000+01:00
1
maisondulivre@rennesmetropole.fr
Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine