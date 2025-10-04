« Basa Duo » en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

FUSION WORLD MUSIQUE DYNAMIQUE

Créée en avril 2019, BASA DUO est une fusion moderne franco-africaine.

Baba Sayon Diabaté au Balafon, Elsa Keita à la guitare, la magie de Basa et sa profonde humanité vous emportent ailleurs.

Ils chantent en Malinké et Français, avec des racines traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, une mixité culturelle et instrumentale qui les propulse dans l’air du temps.

Ils nous offrent un véritable dépaysement, un beau voyage vers des terres lointaines et inconnues. Dans l’émotion et dans l’ivresse d’un son acoustique, Basa vous présente ses créations…

Restauration avec réservation conseillée avant le 02/10 à 20h Wok poulet, nouilles, riz et légumes épicés.

Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€. Dessert biscuit chocolat et crème anglaise, 4€.

Adhésion annuelle à « Fartfelien » obligatoire. Plein tarif 5€. Étudiants & chômeurs 2.5€. .

+33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

