Basalte KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Jeudi 4 décembre 2025 à partir de 19h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-04 19:00:00

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Question de danse avec Sandra Français, suivi d’une conversation.

Sandra Français explore son propre mouvement comme un mécanisme géologique capable de traduire la formation des strates d’histoires qui la façonnent. Avec Basalte, elle met en scène une fiction, celle d’un futur où une machine enregistre les données chorégraphiques afin de créer un objet en prévision d’un éventuel black-out (une perte totale des données). Cet exercice met en lumière les limites de la machine lorsqu’il s’agit d’interpréter certains aspects de la danse, notamment ceux qui relèvent du ressenti ou de l’intériorité.







En studio, dans un processus de rigueur mathématique, l’artiste confie sa danse à un dispositif de motion capture qui transpose visuellement en volumes numériques les données de la chorégraphie.









En scène, le solo, sensible, se place en perspective de ces images témoins de l’épaisseur, projetées. Le contexte amène les spectateurs à observer le corps dansant comme un géologue examinerait une pierre, et invite à appréhender ce qu’est l’interprétation humaine, profondément liée à l’expérience vécue.











Distribution



Chorégraphie et interprétation Sandra Français

Musique Martin Goodwin

Accompagnement sur le volet technologique du projet en cours





Spectacle de 30 mn, suivi d’une conversation. .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 11 11 20 reservations@kelemenis.fr

English :

Dance question with Sandra Français, followed by a conversation.

German :

Tanzfrage mit Sandra Français, gefolgt von einem Gespräch.

Italiano :

Domanda di danza con Sandra Français, seguita da una conversazione.

Espanol :

Pregunta de baile con Sandra Français, seguida de una conversación.

