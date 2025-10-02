Basclo dans « #Daron » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Basclo dans « #Daron » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence jeudi 2 octobre 2025.
Basclo dans « #Daron »
Jeudi 2 octobre 2025 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-02 21:45:00
Date(s) :
2025-10-02
Un peu réac et franchement dépassé par cette société qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’être un bon papa et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères.
Comment élever un ado de la génération Tiktok et 4DX , quand soi-même, on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ?
« Genre en gros, mon daron, il est trop en PLS avec moi ».
Miskine, ça swipe trop vite pour lui. C’est trop un boomer avec ses conseils éclatés au sol ; genre il se prend trop pour un coach de vie, c’est abusé, ça se fait trop pas de ouf !
#Daron une story à liker et à partager en famille. .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A little disappointed and frankly overwhelmed by a society that’s moving a little too fast for him, Basclo tries to be a good dad and pass on his core values to his son.
German :
Basclo versucht, ein guter Vater zu sein und seinem Sohn die Werte zu vermitteln, die ihm wichtig sind.
Italiano :
Un po’ deluso e francamente sopraffatto da una società che si muove un po’ troppo velocemente per lui, Basclo cerca di essere un buon padre e di trasmettere al figlio i valori che gli sono cari.
Espanol :
Un poco decepcionado y francamente abrumado por una sociedad que avanza demasiado rápido para él, Basclo intenta ser un buen padre y transmitir a su hijo los valores que aprecia.
L’événement Basclo dans « #Daron » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence