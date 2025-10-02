Basclo dans « #Daron » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Jeudi 2 octobre 2025 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02 21:45:00

2025-10-02

Un peu réac et franchement dépassé par cette société qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’être un bon papa et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères.

Comment élever un ado de la génération Tiktok et 4DX , quand soi-même, on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ?

« Genre en gros, mon daron, il est trop en PLS avec moi ».



Miskine, ça swipe trop vite pour lui. C’est trop un boomer avec ses conseils éclatés au sol ; genre il se prend trop pour un coach de vie, c’est abusé, ça se fait trop pas de ouf !



#Daron une story à liker et à partager en famille. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A little disappointed and frankly overwhelmed by a society that’s moving a little too fast for him, Basclo tries to be a good dad and pass on his core values to his son.

German :

Basclo versucht, ein guter Vater zu sein und seinem Sohn die Werte zu vermitteln, die ihm wichtig sind.

Italiano :

Un po’ deluso e francamente sopraffatto da una società che si muove un po’ troppo velocemente per lui, Basclo cerca di essere un buon padre e di trasmettere al figlio i valori che gli sono cari.

Espanol :

Un poco decepcionado y francamente abrumado por una sociedad que avanza demasiado rápido para él, Basclo intenta ser un buen padre y transmitir a su hijo los valores que aprecia.

L’événement Basclo dans « #Daron » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence