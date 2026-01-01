BASCLO Comédie Le Mans Le Mans
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans
Tarif : 25 EUR
31 janvier 2026 21:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Comment e´lever un ado de la ge´ne´ration Tiktok et 4DX , quand soi-me^me, on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ?
Un peu re´ac et franchement de´passe´ par cette socie´te´ qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’e^tre un bon papa et de transmettre a` son fils des valeurs qui lui sont che`res. Genre en gros, mon daron, il est trop en PLS avec moi. Miskine, c¸a swipe trop vite pour lui. C’est trop un boomer avec ses conseils e´clate´s au sol ; genre il se prend trop pour un coach de vie, c’est abuse´, c¸a se fait trop pas de ouf !
#Daron une story a` liker et a` partager en famille .
