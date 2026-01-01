BASCLO Comédie Le Mans Le Mans

BASCLO

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Comment e´lever un ado de la ge´ne´ration Tiktok et 4DX , quand soi-me^me, on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ?

Un peu re´ac et franchement de´passe´ par cette socie´te´ qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’e^tre un bon papa et de transmettre a` son fils des valeurs qui lui sont che`res. Genre en gros, mon daron, il est trop en PLS avec moi. Miskine, c¸a swipe trop vite pour lui. C’est trop un boomer avec ses conseils e´clate´s au sol ; genre il se prend trop pour un coach de vie, c’est abuse´, c¸a se fait trop pas de ouf !

#Daron une story a` liker et a` partager en famille .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

English :

