Base de loisirs Senonches

Base de loisirs Senonches lundi 7 juillet 2025.

Base de loisirs

Avenue de Badouleau Senonches Eure-et-Loir

Début : 2025-07-07 13:30:00

fin : 2025-08-22 18:30:00

2025-07-07

La base de loisirs ouvre ses portes au complexe sportif de Senonches, vous y trouverez de quoi vous rafraichir avec une buvette, restauration. Des structures gonflables et des jeux de plein air sont à votre disposition. Bienvenue à toutes et à tous.

Avenue de Badouleau Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The leisure center opens its doors at the Senonches sports complex, where you’ll find refreshments and a refreshment bar. Inflatable structures and outdoor games are also available. A warm welcome to all.

German :

Die Freizeitanlage öffnet ihre Pforten im Sportkomplex von Senonches. Dort können Sie sich an einem Imbissstand erfrischen. Hüpfburgen und Spiele im Freien stehen Ihnen zur Verfügung. Herzlich willkommen!

Italiano :

Il centro ricreativo apre le sue porte presso il complesso sportivo di Senonches, dove si trovano punti di ristoro e uno snack bar. Sono disponibili anche strutture gonfiabili e giochi all’aperto. Un caloroso benvenuto a tutti.

Espanol :

El centro de ocio abre sus puertas en el complejo deportivo de Senonches, donde encontrará refrescos y un snack bar. También hay estructuras hinchables y juegos al aire libre. Una cálida bienvenida a todos.

L’événement Base de loisirs Senonches a été mis à jour le 2025-06-28 par OT DU PERCHE