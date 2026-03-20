BASED MTP INVITE NES

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

NeS sublime sa passion du rap en discipline, un moyen de dépasser ses doutes et de livrer une musique cathartique, sincère et exigeante.

NeS sublime sa passion du rap en discipline, un moyen de dépasser ses doutes et de livrer une musique cathartique, sincère et exigeante.

Originaire du Val-de-Marne, il s’impose très jeune comme l’un des espoirs les plus marquants de sa génération grâce à une proposition singulière, portée par une authenticité brute, une technique affûtée héritée du freestyle et un goût prononcé pour l’exploration sonore.

Sur réservation .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : BASED MTP INVITE NES

NeS sublimates its passion for rap into a discipline, a means of overcoming its doubts and delivering cathartic, sincere and demanding music.

L’événement BASED MTP INVITE NES Montpellier a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT MONTPELLIER