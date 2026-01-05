BASED MTP PRÉSENTE HIGH FADE

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : 21 – 21 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

En mission à trois pour faire vibrer les pistes de danse avec leur funk et disco acérés, High Fade compte déjà parmi leurs fans Jack Black, Cypress Hill, Glenn Hughes (Deep Purple) et Brad Wilk (Rage Against The Machine).

En mission à trois pour faire vibrer les pistes de danse avec leur funk et disco acérés, High Fade compte déjà parmi leurs fans Jack Black, Cypress Hill, Glenn Hughes (Deep Purple) et Brad Wilk (Rage Against The Machine).

Affûtant leur son dans les rues d’Édimbourg, le groupe s’épanouit au plus près du public. Avec plus de mille concerts à leur actif, leur performance live, raffinée et contagieuse, est devenue le cœur même de leur identité et garantit un show incomparable à tout ce que leurs fans ont pu vivre jusqu’ici.

à partir de 21h (ouverture des portes 20h30)

Style Funk, Rock, Disco .

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On a three-way mission to rock dance floors with their sharp funk and disco, High Fade already count Jack Black, Cypress Hill, Glenn Hughes (Deep Purple) and Brad Wilk (Rage Against The Machine) among their fans.

L’événement BASED MTP PRÉSENTE HIGH FADE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-02 par 34 OT MONTPELLIER